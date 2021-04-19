Транзакции биткоин китов превысили 4 миллиарда долларов во время обвала курса в воскресенье
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Воскресное падение биткоина разбудило нескольких крупных китов, которые осуществили рекордные транзакции. На фоне падения хешрейта майнинг пулов из-за массового отключения электроэнергии в Китае и слухов о подготовке Министерством финансов США санкций в отношении криптоиндустрии, курс биткоина упал до минимума в 51,5 тысячу долларов.
Несколько крупных транзакций привели к появлению трех биткоин адресов с более чем 4 миллиардами долларов. Как отмечается, средства поступали от популярной криптовалютной биржи Binance, и предполагается, что вновь созданные адреса являются новыми холодными кошельками. Один из кошельков содержит 58000 биткоинов на сумму более 3,3 миллиардов долларов по текущему курсу.
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Во время утренних торгов в воскресенье один из майнеров старой школы перевел три вознаграждения общей суммой в 150 биткоинов. Все 150 биткоинов на сумму 8,5 миллионов долларов на сегодняшний день были добыты 13 июля 2010 года и, вероятно, принадлежат одному и тому же человеку.
Источник: Bitcoin
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