Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Слухи подтверждаются, производители уже начали отгрузку GeForce RTX 3080 Ti в центры распределения. Партия новых видеокарт MSI была замечена на пути в Лос-Анджелес. Большие транспортные пакеты с GeForce RTX 3080, RTX 3090, Radeon RX 580 и даже GeForce GT 710 отправляются из Китая в США, на юг Калифорнии. Обозначения на нескольких коробках сообщают, что здесь еще не выпущенная GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC.

Транспортные документы подтверждают, что видеокарта оснащена 12 ГБ памяти GDDR6X — ровно половина объема памяти RTX 3090. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti — это новая модель для энтузиастов с графическим процессором GA102-225 и 10240 ядрами CUDA. Ожидается, что она будет выпущена в мае, но NVIDIA еще не подтвердила точную дату.

Источник: Facebook Lok LOK через VideoCardz анонсы и реклама 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Цена рухнула на порядок на RX 6700XT 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

По слухам, новые графические чипы получили усовершенствованную защиту от майнинга. Остается надеяться, что NVIDIA не допустит досадных ошибок, как это было с GeForce RTX 3060 и случайно опубликованным драйвером, снимающим ограничения майнинга.

реклама

Источник: Facebook Lok LOK через VideoCardz