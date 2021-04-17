Партия GeForce RTX 3080 Ti замечена на пути в США
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Слухи подтверждаются, производители уже начали отгрузку GeForce RTX 3080 Ti в центры распределения. Партия новых видеокарт MSI была замечена на пути в Лос-Анджелес. Большие транспортные пакеты с GeForce RTX 3080, RTX 3090, Radeon RX 580 и даже GeForce GT 710 отправляются из Китая в США, на юг Калифорнии. Обозначения на нескольких коробках сообщают, что здесь еще не выпущенная GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC.
Транспортные документы подтверждают, что видеокарта оснащена 12 ГБ памяти GDDR6X — ровно половина объема памяти RTX 3090. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti — это новая модель для энтузиастов с графическим процессором GA102-225 и 10240 ядрами CUDA. Ожидается, что она будет выпущена в мае, но NVIDIA еще не подтвердила точную дату.
По слухам, новые графические чипы получили усовершенствованную защиту от майнинга. Остается надеяться, что NVIDIA не допустит досадных ошибок, как это было с GeForce RTX 3060 и случайно опубликованным драйвером, снимающим ограничения майнинга.
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Источник: Facebook Lok LOK через VideoCardz
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