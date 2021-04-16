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Курс биткоина сегодня резко снизился до отметки 60500 долларов, также отмечается снижение хешрейта майнинговых пулов. По сообщениям китайских СМИ, северо-запад страны был полностью обесточен. Причиной является несколько серьезных аварий на угольных шахтах региона. Доля китайских майнеров в мировом хешрейте биткоина очень высока, поэтому отключение энергоснабжения моментально отразилось на майнинг пулах.

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Биткоин и другие криптовалюты были запрещены в качестве формы оплаты товаров и услуг в Турции, сообщает Decrypt со ссылкой на сообщение центрального банка страны. Это существенно повлияло на стоимость актива. По популярности криптовалют среди населения Турция занимает первое место на Ближнем Востоке.

Как отмечается, центральный банк Турции заявил, что запрет на прямое или косвенное использование криптовалют и других подобных цифровых активов был необходим, потому что эти активы не подлежат регулированию, надзору и несут риски безопасности. Запрет вступает в силу 30 апреля.

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Источник: Bitcoin News, Decrypt