Хардфорк Berlin вызвал сбой в сети Ethereum
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В рамках перевода Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake сегодня на блоке 12244000 состоялся хардфорк Berlin. Проблемы начались уже через 294 блока после обновления — произошел сбой на узлах клиента Open Ethereum. Как отмечает CoinTelegraph, цепочка блоков Ethereum должна работать в обычном режиме, поскольку проблема затрагивает пока только Open Ethereum и связана, вероятно, с ошибкой хеш-дерева Меркла.
Проблемы зафиксировали в системе криптокошельков Ledger и на бирже Bitstamp, которая в настоящее время приостановила снятие и депозит токенов ETH и ERC20 из-за проблем в блокчейне Ethereum. Проблемы затронули сервис-обозреватель блоков Etherscan.io. Его разработчики сейчас заняты выявлением причин сбоя.
Хардфорк Berlin включает 4 обновления: EIP-2565, EIP-2929, EIP-2930 для корректировки комиссий за транзакции и снижения рисков при разрыве смарт-контрактов, а также EIP-2718 для возможности комбинирования транзакций.
Источники: CoinTelegraph, Cryptopotato
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