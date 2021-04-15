NVIDIA готовит новый GPU в очередной попытке ограничить майнинг на GeForce RTX 3060
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Производительность видеокарты GeForce RTX 3060 на базе графического процессора GA106-300 была ограничена в майнинге по Proof-of-Work алгоритму Ethash. Однако по ошибке NVIDIA в сети оказался драйвер для разработчиков, где ограничение было отключено и теперь GeForce RTX 3060 успешно используется в майнинговых фермах для добычи Ethereum, пока он еще окончательно не перешел на алгоритм Proof-of-Stake.
Как стало известно ресурсу HKEPC, NVIDIA планирует исправить эту досадную ошибку выпуском новой версии графического процессора. На смену GA106-300 придет GA106-302, который не будет совместим с существующими драйверами и получит новый набор защитных функций для всей цепочки GPU-Driver-vBIOS.
Ожидается, что поставки новых видеокарт GeForce RTX 3060 начнутся в мае, вероятно, NVIDIA только недавно приняла решение о замене чипа. В мае также ожидается обновление и более производительных моделей GeForce 3000-серии, должны появиться RTX 3080 Ti и 3070 Ti, последняя, по слухам, получит память GDDR6X, как и флагманы.
Источник: VideoCardz, HKEPC
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