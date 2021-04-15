Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Производительность видеокарты GeForce RTX 3060 на базе графического процессора GA106-300 была ограничена в майнинге по Proof-of-Work алгоритму Ethash. Однако по ошибке NVIDIA в сети оказался драйвер для разработчиков, где ограничение было отключено и теперь GeForce RTX 3060 успешно используется в майнинговых фермах для добычи Ethereum, пока он еще окончательно не перешел на алгоритм Proof-of-Stake.

Как стало известно ресурсу HKEPC, NVIDIA планирует исправить эту досадную ошибку выпуском новой версии графического процессора. На смену GA106-300 придет GA106-302, который не будет совместим с существующими драйверами и получит новый набор защитных функций для всей цепочки GPU-Driver-vBIOS.

анонсы и реклама <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Ожидается, что поставки новых видеокарт GeForce RTX 3060 начнутся в мае, вероятно, NVIDIA только недавно приняла решение о замене чипа. В мае также ожидается обновление и более производительных моделей GeForce 3000-серии, должны появиться RTX 3080 Ti и 3070 Ti, последняя, по слухам, получит память GDDR6X, как и флагманы.

Источник: VideoCardz, HKEPC