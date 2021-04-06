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Злоумышленники запустили майнеры криптовалют на серверах GitHub

Одна атака способна запустить около 100 майнеров.
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Облачная инфраструктура GitHub, известного многим хостинга для публикации, совместной работы и контроля IT проектов, была атакована майнерами. Злоумышленники воспользовались сервисом GitHub Actions, который позволяет автоматизировать выполнение множества различных задач, сообщает ресурс The Record.

Источник: Unsplash

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Одна из возможностей GitHub Actions — это запуск различных сценариев на облачных виртуальных машинах компании. Злоумышленник находит жертву, использующую GitHub Actions, создает форк (ответвление для дальнейшей разработки) одного из проектов жертвы, добавляет в сценарии GitHub Actions код майнера и затем отправляет запрос на слияние проектов. Проверка кода начинается даже без подтверждения автора исходного проекта и происходит это в виртуальных машинах на серверах GitHub — объясняет Джастин Пердок, эксперт в области кибер-безопасности.

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Репозиторий Джастина Пердока также подвергся атаке. Специалист зафиксировал активность около 100 майнеров криптовалют и это только единичная атака. Злоумышленники действуют случайным образом и в большом масштабе, создавая огромную нагрузку на инфраструктуру GitHub. На данный момент компания занимается активным расследованием.

Источник: The Record

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