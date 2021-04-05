Стали известны результаты взвешивания первого процессора Intel и его современника
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Первый коммерчески доступный процессор появился в 1971 году. Это был Intel 4004 — 4-битная модель с тактовой частотой 500 кГц, произведенная по техпроцессу 10 мкм или 10000 нм. Он был разработан по заказу японской компании Nippon Calculating Machine и, как можно догадаться из ее названия, был необходим для производства калькуляторов. Нужно отметить, что в этом году Intel 4004 отпразднует юбилей — в ноябре ему исполнится 50 лет.
Процессоры сравнивают по множеству характеристик, но, наверное, никто никогда не сравнивал их массу — забавная идея. Пользователь Twitter под псевдонимом @techanalye1 опубликовал результаты взвешивания Intel 4004 и современного серверного процессора Intel W серии 3000 из семейства Cascade Lake. Если количество транзисторов у Cascade Lake в миллионы раз больше, то разница в массе отличается практически в 100 раз. Чуть больше грамма весит Intel 4004, а представитель Cascade Lake — 107 грамм.
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