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Утилита HWinfo недавно получила обновление с поддержкой AMD Threadripper следующего поколения, хотя AMD до сих пор не раскрыла официальных планов относительно 5000 серии процессоров для высокопроизводительных систем HEDT.

Ожидается, что семейство Ryzen Threadripper 5000 под кодовым названием Chagall будет совместимо с текущими материнскими платами TRX40. Производители плат в настоящее время ждут обновлений AGESA с поддержкой Chagall и инженерных образцов процессоров для тестирования. Однако тот факт, что они еще не были распространены, может подтверждать слухи о переносе даты запуска нового семейства.

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Известный в Twitter под псевдонимом @KittyYYuko инсайдер заявил, что AMD выпустит новое поколение Ryzen Threadripper в августе. Это первая предполагаемая дата появления новых высокопроизводительных процессоров AMD. По информации VideoCardz, AMD испытывает проблемы с разработкой Threadripper на базе микроархитектуры Zen3. Готовые образцы были протестированы несколько недель назад и не продемонстрировали должного прироста производительности, поэтому дальнейшие планы компании на данный момент неизвестны.

Источник: Twitter @KittyYYuko, VideoCardz