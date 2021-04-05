Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новое поколение AMD Ryzen Threadripper может появиться в августе

Новые HEDT процессоры для высокопроизводительных систем.
[ ] для раздела Блоги
+
RX 6700XT - цена упала на порядок
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
i7 11700K в Ситилинке
i9 11900 недорого в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.
Автор оригинального фото Paul Diaconu, Pixabay

 

реклама

Утилита HWinfo недавно получила обновление с поддержкой AMD Threadripper следующего поколения, хотя AMD до сих пор не раскрыла официальных планов относительно 5000 серии процессоров для высокопроизводительных систем HEDT.

Ожидается, что семейство Ryzen Threadripper 5000 под кодовым названием Chagall будет совместимо с текущими материнскими платами TRX40. Производители плат в настоящее время ждут обновлений AGESA с поддержкой Chagall и инженерных образцов процессоров для тестирования. Однако тот факт, что они еще не были распространены, может подтверждать слухи о переносе даты запуска нового семейства.

анонсы и реклама
Rocket Lake в Compeo.ru
i5 11600K в Ситилинке
RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
-30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь
Много RTX 6700XT поступило в продажу

Известный в Twitter под псевдонимом @KittyYYuko инсайдер заявил, что AMD выпустит новое поколение Ryzen Threadripper в августе. Это первая предполагаемая дата появления новых высокопроизводительных процессоров AMD. По информации VideoCardz, AMD испытывает проблемы с разработкой Threadripper на базе микроархитектуры Zen3. Готовые образцы были протестированы несколько недель назад и не продемонстрировали должного прироста производительности, поэтому дальнейшие планы компании на данный момент неизвестны.

Источник: Twitter @KittyYYuko, VideoCardz

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd ryzen threadripper amd ryzen
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
2
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10400F
4
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
62
Деньги вперед: главные игры апреля 2021 года
17
Битва процессоров: Ryzen 3 3300Х VS Ryzen 7 2700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
46
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2021
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI
4

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 283
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
1 апреля 2021 46
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
3 апреля 2021 62
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Trinity Mini
25 марта 2021 42
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-850 (80 Plus Gold)
29 марта 2021 36
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры столкнулись с падением доходов до 30% после роста цены Эфириума до $2000
148
Крупный кит Ethereum проснулся после скачка курса и совершил транзакцию на сумму более $1 млрд
48
25 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12
6
В Японии полки магазинов завалены кулерами AMD Wraith Prism
15
О патче 1.2 для Cyberpank и планах CD Project Red
15
Фитнес-браслет Huawei Band 6: датчик SpO2 и 96 режимов тренировок
2
Зарабатывает ли Sony на Playstation 5 - это вопрос
5
Microsoft раздаёт купоны на 10 долларов для покупки игр для Xbox и Windows 10
+
HUAWEI официально назвала 41 смартфон, который получит EMUI 11 весной 2021 года
9
Lenovo Legion 2 Pro: Snapdragon 888, 144 Гц дисплей, зарядка 90 Вт и 5500mah
2
Китайский GPU Big Island по некоторым показателям в два раза превосходит новейшие NVIDIA и AMD
20
Процессоры AMD Raphael (Zen 4) откроют эру обязательного наличия встроенной графики
19
Эволюция StarCraft II и Warcraft III: бывшие сотрудники Blizzard рассказали, чем вдохновляются при создании своей новой стратегии
7
Власти Гонконга пресекли попытку контрабанды 300 карт NVIDIA CMP 30HX
5
Перестав получать достаточную прибыль от телевизоров, TCL возьмётся за холодильники
15
Таможенники из Гонконга задержали большую партию майнерских видеокарт NVIDIA CMP 30HX из Китая
7
Sony отменила предзаказы PlayStation 5 в России
34
Intel Core i9-11900K разогнан до более чем 7,3 ГГц на Gigabyte Z590 Aorus Tachyon
22
Сколько ядер нужно современному игровому компьютеру – выводы и тестирование по следам Testing Games
16
Эра двухъядерных процессоров завершается, а четырёхъядерные процессоры постепенно уходят в прошлое
40

Популярные статьи

О режиме низкой задержки nVidia и Radeon Anti-Lag
39
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Про газ (gas) в Эфириум
17
Верните мой 1996-ой: вспоминаем, во что мы играли 25 лет назад
73
Видеокарты стали сокровищем в 2021 году — 8 проверенных способов продлить им жизнь
7
Снижаем температуру на видеокарте понижением напряжения
8
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10400F
4
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
2

Сейчас обсуждают

Simon Crebbs
13:23
Верхняя часть передней панели мешает притоку воздуха для верхнего вентилятора, получается эффективно засасывает воздух только нижний, у верхнего кпд будет низким. Выглядит такое решение эффектно, но в...
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
Evgeny Zaitsev
13:23
Мне такой подход чем-то напоминает Сони, когда был компакт z3. Отвалилось и расклеилось абсолютно всё. Задняя стенка, экран, аккум вздулся, 3.5 джек помер. Причём предыдущие версии компактов и больших...
LG официально заявила об уходе с рынка смартфонов
Renegade1979
13:21
Их надо просто так отдать... потому что отжатые острова не были пацакскими даже до битвы под Цусимой, а на Ялтинской говорили про "восстановление исстарической справедливости". И как только Сталин по ...
Sony отменила предзаказы PlayStation 5 в России
Anastasiya Avdunicheva
13:16
Любая функция в игре так или иначе требует вычислительных ресурсов, так что это слишком громкое заявление, что она не снижает производительность. Мало того следует не забывать что для этой 'защиты' ну...
Denuvo уверяет, что работа её DRM-защиты не снижает производительность игр
warmuza
13:15
Подожду AMD RYZEN Lozhkin
Процессоры AMD Ryzen Threadripper следующего поколения названы в честь Марка Шагала
Simon Crebbs
13:15
После вот этих слов "...поставить точку в этом вопросе попытался ГЛАВНЫЙ МАРКЕТОЛОГ Denuvo Стив Юин." дальше можно не читать. Не главный программист, не инженер, а ГЛАВНЫЙ МАРКЕТОЛОГ убеждает нас в по...
Denuvo уверяет, что работа её DRM-защиты не снижает производительность игр
Сергей Vorvort
13:14
Весь март майнил на Binance, заработал меньше чем в январе, феврале на Nice.
Майнеры столкнулись с падением доходов до 30% после роста цены Эфириума до $2000
Александр Богданов
13:13
Фигня какая то.Технологический лидер амд,а рекорды ставят синие.Восстаньте же,красные фонаты,долой засилие интела!
Плата ASUS ROG Maximus XIII Apex помогла Rocket Lake установить 18 рекордов
Александр Элмо
13:11
В эпоху популярности игр - сервисов и онлайн помоек, конечно пиратство главная проблема, ага.
Denuvo уверяет, что работа её DRM-защиты не снижает производительность игр
Наталия Величанская
13:09
Когда будет на redmi 7
25 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем