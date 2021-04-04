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Стоимость Ethereum достигла нового рекордно высокого уровня и пока криптовалюта не перешла на алгоритм PoS, майнеры всеми силами пытаются добыть как можно больше монет, продолжая наращивать свои мощности. Потребительских видеокарт не хватает, растет интерес на специализированные ускорители NVIDIA CMP, несмотря на их сравнительно слабые характеристики.

Pixabay Автор оригинальной фотографии WorldSpectrum реклама

В новостях отмечались случаи нелегальной продажи видеокарт майнерам, сообщалось даже о крупных кражах графических ускорителей прямо с заводов производителей. Этот товар далее нелегально транспортируется группами контрабандистов, одну из которых накануне задержала таможня Гонконга. По сообщениям китайских интернет СМИ со ссылкой на телеканал TVB, среди конфискованных товаров были обнаружены 300 ускорителей для майнинга NVIDIA CMP 30HX — это первый случай, когда таможня Гонконга конфискует видеокарты.

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В Китае майнинг чрезвычайно популярен, но в последнее время правительство страны начинает ужесточать контроль этого сектора из-за высокой нагрузки на энергосистему. Во многих регионах вводится запрет на майнинг, что делает невозможным приобретение специализированного оборудования. И, вероятно, теперь контрабандисты занимаются нелегальной транспортировкой оборудования для майнинга в эти регионы.

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Источник: MyDrivers, ITHome