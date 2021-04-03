Крупный кит Ethereum проснулся после скачка курса и совершил транзакцию на сумму более $1 млрд
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Ethereum, вторая по величине рыночной капитализации криптовалюта, накануне преодолела свой предыдущий рекорд стоимости 2042 долл. США, установленный 20 февраля. На данный момент курс ETH находится на отметке около 2100 долл. США по данным биржи Binance. Скачок курса ETH разбудил крупного кита, который вскоре после достижения нового рекорда совершил транзакцию на сумму более 629000 ETH, что было эквивалентно сумме в размере 1,3 млрд долл. США. Транзакция взволновала некоторых трейдеров, опасающихся, что столь крупный перевод собьет рыночную цену актива.
Ресурс Decrypt объяснил, что получателем перевода был смарт контракт Compound — протокол децентрализованного финансирования (DeFi), приложение для кредитования, которое позволяет зарабатывать проценты от вложенных средств. Личность отправителя остается загадкой. Чтобы транзакция состоялась, отправителю пришлось заплатить комиссию в размере 0,0205 ETH или приблизительно $45 долларов — крошечная плата за миллиардный перевод.
Источник: Decrypt
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