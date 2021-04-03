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Процессоры компании AMD не были подвержены большинству атак Spectre и Meltdown. Защита от атак Spectre реализовывалась за счет обновлений микрокода процессоров и обновлений операционных систем, атакам Meltdown процессоры AMD подвержены не были за счет особенностей архитектуры.

Unsplash Автор оригинального фото Markus Spiske реклама

Однако теперь AMD заявляет о потенциальной возможности атак по побочному каналу в процессорах, основанных на новейшей архитектуре Zen 3. Атака похожа на Spectre V4 и может использовать аппаратную технологию оптимизации Predictive Store Forwarding (PSF).

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В современных процессорах применяется технология перенаправления для загрузки Store To Load Forwarding (STLF), которая позволяет выполнить операцию чтения данных, не дожидаясь записи в память. PSF дополняет STLF и позволяет выполнить операцию чтения без вычисления адресов данных, на основе прогноза соответствия операций чтения и записи. Это дает преимущество в производительности, в конечном итоге позволяя более поздним инструкциям начать выполнение раньше.

Прогнозы не всегда верны и существует вероятность утечки данных при использовании ошибок прогнозирования для негативного воздействия на работу технологии PSF. AMD считать риск воздействия на PSF низким, но предоставляет руководство по отключению технологии.

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Источник: AMD [PDF], HotHardware, Phoronix