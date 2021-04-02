Сложность добычи биткоинов достигла рекордного уровня после новой волны поставок ASIC майнеров
В марте биткоин майнеры достигли рекордного дохода в 1,5 миллиарда долларов США. В этом им помогло отставание роста сложности добычи от роста курса из-за ограниченных поставок нового оборудования. Корректировка сложности добычи произошла только сегодня, она достигла рекордно высокого уровня, увеличившись приблизительно на 6% — до 23,137 триллионов.
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Корректировка вызвана десятками тысяч недавно введенных в эксплуатацию ASIC майнеров, отмечает директор платформы Compass Mining в интервью CoinDesk. Хешрейт сети вырос до 166,9 эксахешей в секунду, по оценке The Block, это эквивалентно подключению 90000 интегральных схем AntMiner S19 Pro. Крупные компании, лидеры отрасли добычи криптовалют, с прошлого года заказывали сотни тысяч ASIC майнеров последнего поколения, но первые поставки осуществились относительно недавно.
Североамериканская Marathon заказала у китайского производителя ASIC майнеров Bitmain более 100000 устройств и к марту получила только десятую часть своего заказа. И это только одна компания. Поэтому текущая корректировка является лишь предвестником гораздо большего увеличения сложности в наступающем году.
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