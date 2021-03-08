Компания Marathon планирует добывать до 60 биткоинов в день после покупки 103060 ASIC майнеров
Североамериканская компания Marathon является одной из крупнейших в сфере майнинга биткоинов. В январе Marathon отметилась рекордными инвестициями: было приобретено 4813 биткоинов по курсу $31000. На прошлом пике стоимости прибыль компании могла составить более $100 млн.
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Недавно Marathon сообщила о существенном расширении своего бизнеса. В феврале на объект Marathon в Хардине, штат Иллинойс, поступило 4000 ASIC майнеров S-19 Pro от Bitmain. На март запланирована вторая поставка 6300 интегральных схем. И это только начало — всего Marathon заказала 103060 устройств!
К концу марта ASIC майнеры из первых двух поставок будут задействованы, расширив парк компании до 12920 устройств, генерирующих 1,4 эксахешей в секунду. После осуществления всех поставок и полного развертывания совокупный хешрейт достигнет 10,36 эксахешей в секунду, что на данный момент позволило бы добывать 50-60 биткоинов в день.
«Эта поставка ознаменовала генезис года преобразований нашего бизнеса, поскольку мы значительно увеличиваем масштаб парка оборудования для майнинга и расширяем нашу деятельность».— Меррик Окамото, председатель и главный исполнительный директор Marathon
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