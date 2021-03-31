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Компания IO Interactive представила бесплатный стартовый пакет для HITMAN 3 и он меняет принцип бесплатного доступа, который был заложен в первая и вторая части трилогии-перезапуска серии HITMAN. Теперь бесплатный контент периодически будет изменяться, предлагая игрокам различные уровни и задания. До 5 апреля все желающие могут ознакомиться с миссией HITMAN 3 в Дубае — это первый полноценный уровень игры. Доступ к начальным уровням первых частей также открыт, можно пройти миссию «Агентства» и Hawke's Bay.

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В дальнейшем разработчики будут осуществлять ротацию бесплатных материалов, предоставляя к ним доступ в течение ограниченного времени. Это может быть как полноценные уровни игры, так и «Неуловимые цели» — испытания с повышенной сложностью.

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Владельцы HITMAN 1 или 2 могут импортировать уровни, достижения и свой прогресс в этот новый стартовый пакет, чтобы открыть полный доступ к новым механикам и улучшениями из HITMAN 3, включая обновленные световые эффекты, анимацию и новую камеру.

Источник: IO Interactive