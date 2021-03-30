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AMD подтвердила 32 МБ кеш-памяти в графическом процессоре Navi 23 и ее отсутствие в APU VanGogh

Первые APU со встроенной графикой на базе микроархитектуры RDNA не получат быстрый кеш.
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Ранее уже сообщалось, что младшие графические решения Radeon RX серии 6000 на базе графического процессора Navi 23 должны получить Infinity Cache объемом 32 МБ. Эти выводы были сделаны на основе изменений драйвера AMD в ядре Linux. Очередное обновление подтвердило размеры кеш памяти для различных графических процессоров, появились подробности о будущих ускорителях вычислений AMD Instinct и гибридных процессорах AMD VanGogh.

Источник: VideoCardz

Графический процессор Navi 23 действительно получит 32 МБ кеш памяти 3-го уровня, немного, но, возможно, для видеокарт начального класса этого будет достаточно. Хотя до сих пор неизвестно, как технология Super Resolution будет использовать Infinity Cache и как производительность будет зависеть от его объема. В общем случае, чем больше кеш, тем больше данных попадает в него и тем выше производительность.

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Новый ускоритель вычислений под кодовым именем Aldebaran (Instinct MI200) не получил Infinity Cache, он ему и не нужен. А вот отсутствие Infinity Cache у гибридных процессоров VanGogh огорчает. Это первый APU AMD, встроенная графика которого основана на микроархитектуре RDNA. Предназначение этого APU пока не ясно, это может быть специальный APU для портативной консоли или для встраиваемых решений Embedded.

Источник: VideoCardz

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