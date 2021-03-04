Младший графический чип AMD Navi23 тоже получит быстрый кэш
Компания AMD вчера представила первую модель среднего сегмента в новой линейке графических ускорителей Radeon — RX 6700 XT. Обнародованные характеристики видеокарты практически полностью совпали с данными, которые появились еще в середине 2020 года. Графический процессор Navi22 получил 40 вычислительных блоков и пиковую частоту 2424 МГц.
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Один из вопросов, ответ на который точно не был известен вплоть до официальной презентации — размер кэша Infinity Cache. Высказывались различные предположения, вплоть до того, что видеокарта вообще не получит быстрый L3. В итоге — 96 МБ или 8 МБ на каждый канал памяти в графическом чипе.
Теперь настает время рассуждений о представителях микроархитектуры RDNA2 начального класса. По слухам, они будут основаны на графическом процессоре Navi23, который инженеры компании AMD назвали «пещерной рыбой» Dimgrey Cavefish. Получат ли младшие представители Infinity Cache? Ответ на этот вопрос найден.
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Автор блога Coelacanth Dream обнаружил доказательства в коде обновлений ядра Linux. Данные были опубликованы еще в январе, но никто их не заметил. В Navi23 на каждый канал памяти будет выделено 4 МБ кэша L3. Для реализации шины 128-бит потребуется 8 каналов, в этом случае объем Infinity Cache составит 32 МБ. Возможно, решения начального уровня получат более широкую шину, а значит и больший кэш.
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