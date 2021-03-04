Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания AMD вчера представила первую модель среднего сегмента в новой линейке графических ускорителей Radeon — RX 6700 XT. Обнародованные характеристики видеокарты практически полностью совпали с данными, которые появились еще в середине 2020 года. Графический процессор Navi22 получил 40 вычислительных блоков и пиковую частоту 2424 МГц.

Один из вопросов, ответ на который точно не был известен вплоть до официальной презентации — размер кэша Infinity Cache. Высказывались различные предположения, вплоть до того, что видеокарта вообще не получит быстрый L3. В итоге — 96 МБ или 8 МБ на каждый канал памяти в графическом чипе.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Теперь настает время рассуждений о представителях микроархитектуры RDNA2 начального класса. По слухам, они будут основаны на графическом процессоре Navi23, который инженеры компании AMD назвали «пещерной рыбой» Dimgrey Cavefish. Получат ли младшие представители Infinity Cache? Ответ на этот вопрос найден.

реклама

Автор блога Coelacanth Dream обнаружил доказательства в коде обновлений ядра Linux. Данные были опубликованы еще в январе, но никто их не заметил. В Navi23 на каждый канал памяти будет выделено 4 МБ кэша L3. Для реализации шины 128-бит потребуется 8 каналов, в этом случае объем Infinity Cache составит 32 МБ. Возможно, решения начального уровня получат более широкую шину, а значит и больший кэш.