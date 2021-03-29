Daymak представила трехколесное электрокупе Spiritus с разгоном до сотни менее чем за 2 секунды
Канадская компания Daymak занимается созданием широкого спектра транспортных средств с электрическим приводом. Среди новейших разработок компании трехколесный электромобиль Spiritus.
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Spiritus — это двухместное купе, объединяющее в себе множество современных технологий. Например, солнечные панели, систему регенерации и систему беспроводной зарядки. Беспроводная зарядка была полностью разработана инженерами Daymak и сейчас проходит патентную регистрацию. Электромобили будут оснащаться литиевыми батареями, которые изготавливаются на заказ одним из партнеров Daymak — компанией Extreme Vehicle Tech.
Spiritus представлен в двух версиях. Deluxe стоимостью от 19995 долларов США будет оснащаться батареей мощностью 36 кВт·ч, запасом хода 290 км. Разгон до 100 км/ч около 7 секунд. Версия Ultimate гораздо интереснее, но и дороже. За 149000 долларов США владелец Spiritus Ultimate получает систему полного привода на все три колеса, батарею 80 кВт·ч, запас хода 480 км. Суммарная мощность агрегатов достигает 200 лошадиных сил, что позволяет разогнать купе весом 615 кг до 100 км/ч за 1,8 секунды. Это самый быстрый трехколесный автомобиль на планете.
Производство Spiritus планируется запустить в 2023 году. Накануне Daymak объявила об открытии предварительных заказов, для начала производства необходимо найти 50000 покупателей.
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Источник: Daymak
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