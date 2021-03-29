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Слухи о новых видеокартах в линейке GeForce RTX 30-серии ходят уже давно. В соответствии с известной информацией, в мае нас ожидают модели RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti с обновленными графическими чипами и быстрой памятью GDDR6X.

Сегодня эти слухи получили уже действительно весомое подтверждение — компания GIGABYTE зарегистрировала в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) линейку своих моделей GeForce RTX 3080 Ti с 12 ГБ видеопамяти. Среди них уже известные многим варианты AORUS, в том числе, с водяным охлаждением WaterForce, GAMING, VISION, EAGLE и даже TURBO.

Источник: ЕЭК через Twitter @KOMACHI_ENSAKA анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

TURBO — та самая версия с турбиной, позволяющая компактно вместить в один корпус несколько графических ускорителей, например для рабочей станции или майнинг рига. Последнее маловероятно, поскольку RTX 3080 Ti получит ограничение производительности в алгоритме Ethash, хотя при текущем курсе криптовалют и будущем изменении в сети Ethereum, одно лишь это ограничение кажется бессмысленным.

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Что касается майнинга, то в карточке регистрации первым номером идет специализированная модель CMP 30HX. Недавно аналогичные видеокарты на сумму $30 млн приобрела одна из известнейших майнинговых компаний, Hut8.