GIGABYTE регистрирует в ЕЭК GeForce RTX 3080 Ti с 12 ГБ видеопамяти
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Слухи о новых видеокартах в линейке GeForce RTX 30-серии ходят уже давно. В соответствии с известной информацией, в мае нас ожидают модели RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti с обновленными графическими чипами и быстрой памятью GDDR6X.
Сегодня эти слухи получили уже действительно весомое подтверждение — компания GIGABYTE зарегистрировала в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) линейку своих моделей GeForce RTX 3080 Ti с 12 ГБ видеопамяти. Среди них уже известные многим варианты AORUS, в том числе, с водяным охлаждением WaterForce, GAMING, VISION, EAGLE и даже TURBO.
TURBO — та самая версия с турбиной, позволяющая компактно вместить в один корпус несколько графических ускорителей, например для рабочей станции или майнинг рига. Последнее маловероятно, поскольку RTX 3080 Ti получит ограничение производительности в алгоритме Ethash, хотя при текущем курсе криптовалют и будущем изменении в сети Ethereum, одно лишь это ограничение кажется бессмысленным.
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Что касается майнинга, то в карточке регистрации первым номером идет специализированная модель CMP 30HX. Недавно аналогичные видеокарты на сумму $30 млн приобрела одна из известнейших майнинговых компаний, Hut8.
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