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Канадская майнинг компания Hut 8 купила ускорители NVIDIA CMP на сумму 30 миллионов долларов США

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Как известно, компания NVIDIA представила специализированную серию ускорителей для майнинга криптовалют CMP HX. Из четырех представленных моделей только одна будет основана на архитектуре Ampere, остальные являются представителями Turing. Несмотря на не самые выгодные характеристики, ускорители заинтересовали крупных игроков криптовалютного рынка.

Канадская компания Hut 8, «Старейший и самый инновационный биткоин-майнер в Западном полушарии», завершила сделку по приобретению ускорителей NVIDIA CMP HX на сумму 30 миллионов долларов США. Сделка в рамках инициативы Hut 8 по увеличению диверсификации доходов и достижению ближайших краткосрочных и долгосрочных целей роста доходов в 2021 финансовом году позволит увеличить совокупный хешрейт компании на 1600 гигахешей. Приобретения позволит компании не только начать майнинг различных альткоинов, но и получить возможность реализации собственных проектов на базе блокчейн сетей.

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Не уточняется, какие именно модели были приобретены. На данный момент NVIDIA начала продажи только самого младшего ускорителя 30HX. С учетом его производительности в 26 МХ/с и стоимости от 600 до 700 долларов США, вероятно, именно эта модель и была приобретена Hut 8.

Источник: Hut 8; Изображение: Pixabay

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