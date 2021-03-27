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В базе данных CPU-Z появился результат разгона флагманского процессора семейства Rocket Lake-S. Intel Core i9-11900K покорилась частота выше 7 ГГц, для этого потребовалось повысить напряжение до 1,873 В. Автором рекорда является оверклокер, известный под псевдонимом Rog-Fisher. На данный момент ему удалось занять все три первые позиции в рейтинге CPU-Z. В составе стенда использовалась материнская плата ASUS ROG Maximus XIII Apex.

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Между тем, на индийском YouTube канале PC Wale появилось видео, демонстрирующее процесс разгона той же модели процессора, но только до 6,5 ГГц. Эта частота была достигнута при несколько меньшем напряжении — 1,7 В. Уточняется, что для достижения этого результата потребовался доработанный BIOS. Модификация позволяет разблокировать напряжения вплоть до 2 В. В составе стенда также использовалась материнская плата Maximus XIII от ASUS, но на этот раз модель Hero.





К сожалению, оверклокеры не предоставили результаты тестов из-за соглашения о неразглашении, которое официально действует до 30 марта. Интересно, какое энергопотребление может быть у Core i9-11900K при напряжении 1,8 В.

Источник: VideoCardz