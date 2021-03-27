Intel Core i9-11900K разогнали до 7 ГГц при напряжении более 1,8 В
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В базе данных CPU-Z появился результат разгона флагманского процессора семейства Rocket Lake-S. Intel Core i9-11900K покорилась частота выше 7 ГГц, для этого потребовалось повысить напряжение до 1,873 В. Автором рекорда является оверклокер, известный под псевдонимом Rog-Fisher. На данный момент ему удалось занять все три первые позиции в рейтинге CPU-Z. В составе стенда использовалась материнская плата ASUS ROG Maximus XIII Apex.
Между тем, на индийском YouTube канале PC Wale появилось видео, демонстрирующее процесс разгона той же модели процессора, но только до 6,5 ГГц. Эта частота была достигнута при несколько меньшем напряжении — 1,7 В. Уточняется, что для достижения этого результата потребовался доработанный BIOS. Модификация позволяет разблокировать напряжения вплоть до 2 В. В составе стенда также использовалась материнская плата Maximus XIII от ASUS, но на этот раз модель Hero.
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К сожалению, оверклокеры не предоставили результаты тестов из-за соглашения о неразглашении, которое официально действует до 30 марта. Интересно, какое энергопотребление может быть у Core i9-11900K при напряжении 1,8 В.
Источник: VideoCardz
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