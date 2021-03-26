Документация Intel подтвердила кодовое имя 13-го поколения процессоров и их совместимость с LGA1700
реклама
Пару недель назад в сети был опубликован слайд с подтверждением кодового имени 13-го поколения процессоров Intel. Raptor Lake-S — именно так называется семейство настольных процессоров, следующее за Alder Lake-S. Сегодня компания Intel опубликовала на своем сайте множество технической документации, в том числе и для процессоров Raptor Lake-S, что официально подтверждает их существование и разработку.
Intel Raptor Lake-S соседствует с Alder Lake-S в руководстве по совместимости. В тексте документа говорится о совместимости между Alder Lake-S и Raptor Lake-S, что подтверждает принадлежность семейств к одной и той же платформе, также известной как LGA1700. В репозитории были размещены и несколько других документов с пометкой Raptor Lake, среди них и самый свежий план выпуска продукции, датированный четвертым кварталом 2020 года. К сожалению, ни один из этих файлов не является общедоступным.
По неподтвержденной информации, Raptor Lake-S запланирован на 2022 год. Семейство является улучшенной версией Alder Lake-S и обещает ряд оптимизаций гибридной архитектуры для игр, улучшенный кэш и поддержку более быстрой памяти.
Источник: VideoCardz
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила