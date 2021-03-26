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Unsplash Автор оригинальной фотографии Ryan

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Пару недель назад в сети был опубликован слайд с подтверждением кодового имени 13-го поколения процессоров Intel. Raptor Lake-S — именно так называется семейство настольных процессоров, следующее за Alder Lake-S. Сегодня компания Intel опубликовала на своем сайте множество технической документации, в том числе и для процессоров Raptor Lake-S, что официально подтверждает их существование и разработку.

Intel Raptor Lake-S соседствует с Alder Lake-S в руководстве по совместимости. В тексте документа говорится о совместимости между Alder Lake-S и Raptor Lake-S, что подтверждает принадлежность семейств к одной и той же платформе, также известной как LGA1700. В репозитории были размещены и несколько других документов с пометкой Raptor Lake, среди них и самый свежий план выпуска продукции, датированный четвертым кварталом 2020 года. К сожалению, ни один из этих файлов не является общедоступным.

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По неподтвержденной информации, Raptor Lake-S запланирован на 2022 год. Семейство является улучшенной версией Alder Lake-S и обещает ряд оптимизаций гибридной архитектуры для игр, улучшенный кэш и поддержку более быстрой памяти.

Источник: VideoCardz