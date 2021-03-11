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В сеть попал план выпуска процессоров Intel с подробностями о семействе Raptor Lake

Процессоры Intel Raptor Lake должны быть представлены в 13 поколении.
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План выпуска еще не анонсированных потребительских процессоров компании Intel оказался в руках ресурса VideoCardz. Информация на приведенном слайде несколько устарела, поскольку в соответствии с планом процессоры поколения Rocket Lake должны были быть представлены в 2020 году. Но не это главное, план подтверждает существование семейства процессоров Raptor Lake, которое будет следовать за Alder Lake.

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Raptor Lake станет оптимизированной версией Alder Lake с улучшенной технологией Intel Hybrid Technology, объединяющей высокопроизводительные и энергоэффективные ядра. Ожидаются серьезные улучшения в кэш памяти для повышения производительности в играх. Raptor Lake будет использовать 10-нм техпроцесс Enhanced SuperFin, как и Alder Lake.

Источник: VideoCardz

Intel планирует выпустить Raptor Lake как для настольных компьютеров, так и для мобильных устройств. Мобильный Raptor Lake будет отличаться изменениями в подсистеме питания. Аббревиатура DLVR ранее не использовалась Intel, можно предположить, что она как-то связана с динамическим изменением напряжения под нагрузкой. Мобильная серия будет оснащена памятью LPDDR5X, мобильные Alder Lake будут ограничены поддержкой LPDDR5.

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