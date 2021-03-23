Microsoft и Google выдвинули инициативу улучшения совместимости различных браузеров
Microsoft, Google и консалтинговая компания Igalia, ориентированная на программное обеспечение с открытым исходным кодом, выдвинули инициативу Compat2021, целью которой является улучшение совместимости различных браузерных движков и вывода их на единый технический уровень.
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Веб-разработчики тратят значительную часть времени на то, чтобы их проекты выглядели и работали одинаково во всех браузерах. Пять основных проблем, выделенных в рамках инициативы Compat2021 связаны со стилевыми свойствами элементов. Проблемы возникают из-за отличий в отображении и поведении flex и sticky элементов, разметки на базе двумерной сетки CSS Grid, свойств трансформации и соотношения сторон.
В ходе инициативы был разработан эталонный тест для выявления проблем в различных браузерах. Оценке подверглись Chrome, Edge, Firefox и Safari. Неудивительно, что лучше всего работали браузеры двух инициаторов системы: версии Chrome и Edge из канала разработчиков получили 86 баллов, Firefox Nightly — 83 балла, а Safari Preview — только 64.
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