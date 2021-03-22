Энтузиасты опубликовали для PlayStation 2 коллекцию из 752 прототипов игр
Сообщество Hidden Palace стремится сохранить историю разработки видеоигр, занимаясь поиском, оцифровкой и публикацией в открытом доступе различных предрелизных материалов. В цифровом каталоге Hidden Palace собрано огромное количество прототипов видеоигр и других материалов — все доступно для скачивания.
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В новом обновлении Hidden Palace опубликовала прототипы и ранние сборки 752 видеоигр для PlayStation 2. Эти материалы были собраны одним человеком, который оцифровал их и передал в архив. Общий объем всех материалов превышает 850 ГБ, большая часть хранилась на оптических носителях.
Множество версий видеоигр из нового обновления Project Deluge были специально подготовлены для демонстрации на выставках E3 в эпоху PlayStation 2, среди них God of War 2, Crash Bandicoot, Kingdom Hearts, Final Fantasy X и многие другие. Для обновления Project Deluge пришлось создать отдельную страницу на сайте проекта.
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Настроив эмулятор PlayStation 2 теперь можно ознакомиться с множеством проектов, так и не дошедших до релиза, или сравнить предрелизные версии игр с финальными и, возможно, найти удаленные детали сюжета или интересные игровые механики.
Источник: Project Deluge, Hidden Palace
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