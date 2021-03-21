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Бойлер на базе ASIC майнеров за $8990 позволит нагревать воду и майнить биткоины

Продажи начнутся через две недели.
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Рост рынка криптовалют привел к повальному увлечению майнингом. Как показывает практика, тепловыделение оборудования можно успешно использовать в бытовых нуждах, существенно снижая коммунальные расходы на отопление.

Компания WiseMining считает парадоксальным тот факт, что множество бытовых и промышленных майнинговых хозяйств пренебрегают утилизацией тепла от оборудования. По мнению WiseMining, основная причина этого «в недостатке воображения у майнеров». Утилизация тепла позволит получить огромное экономическое преимущество.

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Так компания WiseMining пришла к идее разработки бытовых нагревателей на базе ASIC майнеров. Первым продуктом компании стал бойлер Sato. Идея не нова, но в отличие от WiseMining, никто ранее не смог предложить достойную реализацию.

Источник: WiseMining

Бойлеры Sato обладают продуманной конструкцией с возможностью горячей замены хэш-плат ASIC майнера. Максимальная тепловая производительность составляет 5 кВт — недостаточно, чтобы быть единственным источником тепла, поэтому реализована возможность подключения к основной системе теплоснабжения.

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Промежуточный теплоноситель — специальная диэлектрическая охлаждающая жидкость, которая, изменяя свое агрегатное состояние, переносит тепло от ASIC к воде в баке. В блоке охлаждения ASIC жидкость кипит и испаряется, пар поднимается в змеевик бака и конденсируется, отдавая тепло воде. Конденсат стекает обратно в блок охлаждения.

Продажи WiseMining Sato открываются через две недели. Стоимость бойлера на базе ASIC майнеров составляет $8990. Оборудование для майнинга необходимо приобретать дополнительно — заявлена совместимость с Antminer S9, S17, S19, S19 Pro, S19+.

Источник: WiseMining

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