Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Майнинг эфира на Radeon R9 390 в два раза сократил расходы на отопление загородного дома

Обычный майнинг на Radeon R9 390 не выгоден. Но если майнинг риг на базе этих видеокарт совместить с системой отопления, то можно достичь удивительных результатов.
[ ] для раздела Блоги
5
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Для отопления загородного дома достаточно часто используются электрические системы. Один из главных недостатков такого решения очевиден — эксплуатационные затраты. Несмотря на появление эффективных тепловых насосов и систем рекуперации, плата за электроэнергию, особенно в самые холодные месяцы, достигает существенных величин, что вынуждает владельцев искать любые способы для экономии.

реклама

С этой проблемой столкнулся и Кристиан Хашек, программист, живущий в пригороде Австрии. В предвкушении грядущих счетов за электроэнергию, которую неистово потребляла воздушная система отопления на базе теплового насоса, Кристиан скитался по дому и вдруг наткнулся на забытый квартет видеокарт Radeon R9 390 от AMD. Когда-то Кристиан задумывался о майнинге, из-за высокого энергопотребления использовать эти видеокарты было не выгодно, но только не зимой.

анонсы и реклама
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

В зимний сезон около 1000 Вт тепла от греющихся до 80°C Radeon R9 390 можно было бы использовать для предварительного нагрева воздуха, поступающего в тепловой насос с улицы. При этом доход от майнинга, около $370 в месяц, мог бы покрывать часть расходов на электроэнергию.

Квартет Radeon R9 390 отправился в майнинг риг, который, в свою очередь, был успешно установлен во всасывающий воздуховод. Для этого потребовался старый серверный корпус 4U и несколько изготовленных на заказ вентиляционных переходов для соединения короба корпуса с воздуховодами.

реклама

Результаты оказались потрясающими. Энергопотребление теплового насоса в режиме отопления удалось снизить в два раза, как и совокупные эксплуатационные затраты за счет дохода от майнинга эфира. По оценкам специалиста, такая установка будет прибыльна, пока курс эфира не опустится ниже $900.

Источник: Haschek Blog через Hackaday

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

майнинг ethereum эфир эфириум
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
7
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
5
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
12
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
14
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
104
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
7
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
15
Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mecha
17

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 28
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 60
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 104
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в РФ – GeForce RTX 3060/3070 со скидками до 15 000 рублей
56
Некоторые майнеры и держатели Эфириума выступили против увеличения награды за добычу в 3 раза
43
30 смартфонов Xiaomi и Redmi получили актуальную прошивку MIUI 12.5
2
PlayStation 4 взломали: все актуальные AAA тайтлы можно установить бесплатно
35
Доходность майнинга на видеокартах достигла рекордных значений, но окупить RTX 3070/80 стало сложнее
30
Первые рублёвые цены Radeon RX 6700 XT оказались ощутимо ниже GeForce RTX 3070
53
HUAWEI выпустила стабильную прошивку EMUI 11 на 39 актуальных смартфонов 2019-2020-го года
10
24 смартфона Huawei и Honor получили прошивку EMUI 11
5
Samsung Galaxy Note20 Ultra упал в цене – один из интереснейших флагманов 2020 года со скидкой 25%
+
Выясняем, достаточно ли RTX 3070 8Gb памяти - тест уникальной RTX 3070 с 16Gb VRAM от PRO Hi-Tech
71
Xiaomi Mi 10T упал в цене – самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865 со скидкой 10%
+
Новые видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT появились в российских магазинах — смотрим цены
20
Владимир Путин предложил американскому президенту Джо Байдену поговорить в режиме онлайн
758
Microsoft может выпустить портативную консоль Xbox – RDNA2, DDR5 и 9 Вт для конкуренции с Nintendo
2
AMD готовит бюджетную видеокарту Radeon RX 6500 с 8 Гб памяти и ценой 350 долларов
62
AMD Ryzen 7 3700X упал в цене в России – 8 ядер, 16 потоков и частота до 4,4 ГГц со скидкой 10%
49
Ubisoft проводит в своём магазине распродажу игр со скидками до 85 %
4
Энтузиаст смог обойти ограничение в майнинге эфира для GeForce RTX 3060 при помощи устройства за $1
10
Российские цены на видеокарты Radeon RX 6700 XT сильно завышены несмотря на слабость в майнинге
36
Sony раздаст десять бесплатных игр, включая Horizon Zero Dawn
+

Популярные статьи

5 причин срочно купить хороший комплект DDR4 памяти в марте 2021 года, не дожидаясь DDR5
112
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
12
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
7
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
5
Подборка игр 2018-20 годов со встроенными бенчмарками
6

Сейчас обсуждают

Сева Шевченко
14:36
у нас было советское государство. Советы - передовой орган власти. Имходит снизу вверх. Это куда более демократично, чем выбирать между республиканцами и демократами, которые суть одно и то же, а ты д...
GSC Game World уточнила, что покажет по S.T.A.L.K.E.R. 2 на презентации от Xbox
Сергей Мастеров
14:36
творческая импотенция. Зато оголтелый маркетинг по всем ресурсам и вой про малейшую перемогу. Только и слышно - акциииАМД растут, вот вот зохватят аж 4% серверного рынка вместо теряемых 2%. А тут вот ...
AMD продолжает терять продажи на рынке видеокарт, а NVIDIA лидирует, заняв первые 15 позиций в Steam
Сергей Мастеров
14:35
Нифига вы не понимаете, эта новость показывает, что потанцевал АМД ещё не раскрыт, что АМД для избранных! Не зря дефицит !))))) П.С. Эту новость на оверах нужно запечатлеть в граните и показывать свид...
AMD продолжает терять продажи на рынке видеокарт, а NVIDIA лидирует, заняв первые 15 позиций в Steam
terenty79
14:34
без штанов останешься такие карты покупать. 15к это предел цены карточки, для обычных людей, у кого родственники не воруют у государства и не на"ывают окружающих. ну еще правда есть ~1.5 успешных вунд...
AMD продолжает терять продажи на рынке видеокарт, а NVIDIA лидирует, заняв первые 15 позиций в Steam
Renegade1979
14:34
Если кто-то отмазывает преступления последователей Гитлера, он наверное фошыст, нацист немецкий! Если отмазывает Муссолини, то фошыст итальяшка. А если кто-то отмазывает преступления Сралина, он фошыс...
GSC Game World уточнила, что покажет по S.T.A.L.K.E.R. 2 на презентации от Xbox
ахахах
14:32
они там военную технику на пендосах проверяли.Пендосы дураки туда свои войска за тридевять земель запустили,а СССР на них военную технику испытало
Министр торговли США выразила готовность поддерживать американское производство чипов
Сева Шевченко
14:32
А мы должны были помогать ПОльше? СССР всю предвоенную эпоху педалировал тему создания муждународного антивоенного союза. Европа игнорировала. Когда Германия напала на Чехию, СССР предлагал помощь, уг...
GSC Game World уточнила, что покажет по S.T.A.L.K.E.R. 2 на презентации от Xbox
terenty79
14:30
амуда с 5000 серией не то что не оправдала ожиданий, ее карты тогда вообще покупать перестали. именно по этому даже тот мизер, что амуда выпускала непродавался, и их с производства амуда моментально с...
AMD продолжает терять продажи на рынке видеокарт, а NVIDIA лидирует, заняв первые 15 позиций в Steam
Sky Gravity
14:29
В каком месте выше?)Найди нвидию дешевле амд где-нибудь в параллельной вселенной)
AMD продолжает терять продажи на рынке видеокарт, а NVIDIA лидирует, заняв первые 15 позиций в Steam
Сева Шевченко
14:27
ПОясни, что ты имеешь в виду насчет переписки и россиюшки (монархической России) И про КНДР непонятно - чем она тебе не угодила? Айфонов не изобретает? Так и Франция с Германией айфонов не изобретают....
GSC Game World уточнила, что покажет по S.T.A.L.K.E.R. 2 на презентации от Xbox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем