Майнинг эфира на Radeon R9 390 в два раза сократил расходы на отопление загородного дома
Для отопления загородного дома достаточно часто используются электрические системы. Один из главных недостатков такого решения очевиден — эксплуатационные затраты. Несмотря на появление эффективных тепловых насосов и систем рекуперации, плата за электроэнергию, особенно в самые холодные месяцы, достигает существенных величин, что вынуждает владельцев искать любые способы для экономии.
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С этой проблемой столкнулся и Кристиан Хашек, программист, живущий в пригороде Австрии. В предвкушении грядущих счетов за электроэнергию, которую неистово потребляла воздушная система отопления на базе теплового насоса, Кристиан скитался по дому и вдруг наткнулся на забытый квартет видеокарт Radeon R9 390 от AMD. Когда-то Кристиан задумывался о майнинге, из-за высокого энергопотребления использовать эти видеокарты было не выгодно, но только не зимой.
В зимний сезон около 1000 Вт тепла от греющихся до 80°C Radeon R9 390 можно было бы использовать для предварительного нагрева воздуха, поступающего в тепловой насос с улицы. При этом доход от майнинга, около $370 в месяц, мог бы покрывать часть расходов на электроэнергию.
Квартет Radeon R9 390 отправился в майнинг риг, который, в свою очередь, был успешно установлен во всасывающий воздуховод. Для этого потребовался старый серверный корпус 4U и несколько изготовленных на заказ вентиляционных переходов для соединения короба корпуса с воздуховодами.
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Результаты оказались потрясающими. Энергопотребление теплового насоса в режиме отопления удалось снизить в два раза, как и совокупные эксплуатационные затраты за счет дохода от майнинга эфира. По оценкам специалиста, такая установка будет прибыльна, пока курс эфира не опустится ниже $900.
Источник: Haschek Blog через Hackaday
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