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Для современных геймеров доступно огромное количество продвинутой периферии. Но производителям все еще удается находить идеи для новых устройств. На платформе для сбора средств Crowdfunding Espresso появилось необычное устройство от дизайнерского отдела MSI, отвечающего за инновации. Это киберспортивная педаль.

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Конструкция педали для игр MSI Liberator достаточна интересна. Кроме основной педали предусмотрены две боковые кнопки, которые с легкостью нажимаются поворотом ступни. Таким образом, пользователю становятся доступны различные комбинации нажатий, возможно, будет реализована и запись макросов, что дополнительно расширит функционал.

Устройство претендует на успех, в будущем конструкцию педали можно существенно усложнить и усовершенствовать. Например, добавить кнопки для пятки и носка, разделить педаль на сегменты или даже добавить сенсорную панель. Все становится еще интереснее, если задействовать и вторую ногу.

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Все, кто заинтересовался игровой педалью Liberator, могут ответить на ряд вопросов и поделиться с компанией своим мнением (на Китайском языке). На странице опроса указана розничная стоимость педали, которая составляет $3900, но первые 500 заказчиков получат ее за $2790.

Источник: Surveycake, Crowdfunding espresso, MSI Liberator Facebook