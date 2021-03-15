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Зачастую при покупке ноутбука, планшета или готового компьютера покупатель получает лицензии на использование предустановленной операционной системы (ОС) и другого программного обеспечения (ПО). Иногда лицензии предоставляются бесплатно в рамках какой-либо акции, а иногда их стоимость заложена в стоимость устройства. Что делать, если вам это не нужно, а выбранное устройство не продается без предустановленного ПО по меньшей цене.

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Лука Бонисси, разработчик из Италии, столкнулся с такой проблемой, купив ноутбук компании Lenovo. Покупателю категорически не нужна была проприетарная ОС от Microsoft и он изъявил желание отказаться от лицензии и вернуть себе ее стоимость.

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Сложно было предугадать, что все это обернется многолетним судебным процессом, но в итоге суд отклонил все защитные аргументы компании Lenovo и постановил не только вернуть покупателю стоимость лицензии, но и выплатить штраф размером в несколько десятков тысяч евро за злоупотребление обжалованиями решений суда.

Источник: Free Software Foundation Europe