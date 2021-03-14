В Милане появилась первая во всей Европе линия метро с сетью 5G полного покрытия
Итальянские СМИ с гордостью сообщают, что Милан в очередной раз подтвердил звание пионера в области технологического развития. Новый проект гарантирует уникальный сервис для более 86 миллионов пассажиров одной из линий метро.
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Официальное соглашение между Inwit и управляющей компанией метрополитена Милана M4 SpA позволит впервые во всей Европе оснастить линию метро оборудованием 5G с полным покрытием. Компания Inwit является профессионалом в секторе электрических и телекоммуникационных инфраструктур. Линия метро M4 будет оснащена распределенной сетью микро-антенн 5G, техническое состояние которых будет непрерывно отслеживаться для поддержания высокого качества связи.
Система микро-антенн Inwit может быть адаптирована практически к любым условиям эксплуатации. Одна из главных особенностей — низкий уровень электромагнитного излучения, который позволяет реализовать сети 5G даже в медицинских учреждениях.
Источник: Hwupgrade
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