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Итальянские СМИ с гордостью сообщают, что Милан в очередной раз подтвердил звание пионера в области технологического развития. Новый проект гарантирует уникальный сервис для более 86 миллионов пассажиров одной из линий метро.

Unsplash Автор оригинальной фотографии Andrea Riezzo реклама

Официальное соглашение между Inwit и управляющей компанией метрополитена Милана M4 SpA позволит впервые во всей Европе оснастить линию метро оборудованием 5G с полным покрытием. Компания Inwit является профессионалом в секторе электрических и телекоммуникационных инфраструктур. Линия метро M4 будет оснащена распределенной сетью микро-антенн 5G, техническое состояние которых будет непрерывно отслеживаться для поддержания высокого качества связи.

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Система микро-антенн Inwit может быть адаптирована практически к любым условиям эксплуатации. Одна из главных особенностей — низкий уровень электромагнитного излучения, который позволяет реализовать сети 5G даже в медицинских учреждениях.

Источник: Hwupgrade