Появилась информация о двух новых смартфонах Nokia X10 и X20 с поддержкой 5G
Компания HMD Global планирует представить 8 апреля новые смартфоны Nokia. Среди них может присутствовать Nokia G10 — первая модель для игр и первый смартфон Nokia, который получил имя в новом формате. Накануне стало известно о подготовке еще пары моделей: Nokia X10 под кодовым именем «Алая ведьма» (Scarlet Witch) и Nokia X20 «Ртуть» (Quick Silver).
реклама
Известно, что несколько новых моделей Nokia будут основаны на 8-нм чипе Qualcomm Snapdragon 480 5G, который объединяет ядра Kryo 460 с частотой до 2 ГГц и графический процессор Adreno 619. Вероятно, ими станут Nokia X10 и X20, что может подтверждаться производительностью одного из смартфонов в Geekbench.
Ожидается, что Nokia X20 получит 6 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 128 ГБ. Смартфон будет доступен в синем и песочном цветах. Nokia X10 — более простая модель с 6 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ накопителем. Она будет доступна в белом и зеленом цвете. По прогнозам, Nokia X20 может быть оценен в 349 евро, а Nokia X10 в 300 евро.
реклама
Источник: Nokiapoweruser, ITHome
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила