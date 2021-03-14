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Появилась информация о двух новых смартфонах Nokia X10 и X20 с поддержкой 5G

Кодовые имена моделей «Алая ведьма» и «Ртуть», они могут быть представлены на официальном мероприятии 8 апреля.
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Компания HMD Global планирует представить 8 апреля новые смартфоны Nokia. Среди них может присутствовать Nokia G10 — первая модель для игр и первый смартфон Nokia, который получил имя в новом формате. Накануне стало известно о подготовке еще пары моделей: Nokia X10 под кодовым именем «Алая ведьма» (Scarlet Witch) и Nokia X20 «Ртуть» (Quick Silver).

Автор оригинального фото Raunak Jha, Unsplash

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Известно, что несколько новых моделей Nokia будут основаны на 8-нм чипе Qualcomm Snapdragon 480 5G, который объединяет ядра Kryo 460 с частотой до 2 ГГц и графический процессор Adreno 619. Вероятно, ими станут Nokia X10 и X20, что может подтверждаться производительностью одного из смартфонов в Geekbench.

Источник: Geekbench через ITHome
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Ожидается, что Nokia X20 получит 6 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 128 ГБ. Смартфон будет доступен в синем и песочном цветах. Nokia X10 — более простая модель с 6 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ накопителем. Она будет доступна в белом и зеленом цвете. По прогнозам, Nokia X20 может быть оценен в 349 евро, а Nokia X10 в 300 евро.

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Источник: Nokiapoweruser, ITHome

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