Мега майнинговое предприятие в Китае — 210000 ферм с видеокартами и доход более $10 млн в день
Ряд азиатских СМИ рассказали о крупном майнинговом предприятии, обнаруженном на юго-западе Китая, в провинции Сычуань. Сообщается, что приблизительное количество майнинговых ферм на этом объекте достигает 210000 и большинство из них основано на новейших видеокартах. Это подтверждают горы коробок из под видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 серии, которые можно обнаружить на территории комплекса.
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По различным оценкам, в среднем, каждые 100 систем за сутки приносят владельцам 2,7 Ethereum. В таком случае, ежесуточный доход всего предприятия должен превышать 10 миллионов долларов США. Размеры капитальных и текущих затрат остаются неизвестными.
В здании реализована мощная вентиляция — стены усеяны промышленными вентиляторами, обеспечивающими непрерывное вынужденное движение воздуха внутри помещений. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу энергии, весь майнинговый комплекс был построен вблизи высоковольтных линий. На территории расположено множество трансформаторов и другого оборудования, что говорит об огромном энергопотреблении.
Источник: MyDrivers
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