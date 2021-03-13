Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение



Ряд азиатских СМИ рассказали о крупном майнинговом предприятии, обнаруженном на юго-западе Китая, в провинции Сычуань. Сообщается, что приблизительное количество майнинговых ферм на этом объекте достигает 210000 и большинство из них основано на новейших видеокартах. Это подтверждают горы коробок из под видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 серии, которые можно обнаружить на территории комплекса.

реклама

По различным оценкам, в среднем, каждые 100 систем за сутки приносят владельцам 2,7 Ethereum. В таком случае, ежесуточный доход всего предприятия должен превышать 10 миллионов долларов США. Размеры капитальных и текущих затрат остаются неизвестными.

В здании реализована мощная вентиляция — стены усеяны промышленными вентиляторами, обеспечивающими непрерывное вынужденное движение воздуха внутри помещений. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу энергии, весь майнинговый комплекс был построен вблизи высоковольтных линий. На территории расположено множество трансформаторов и другого оборудования, что говорит об огромном энергопотреблении.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Цены на видеокарты пошли круто вниз Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Источник: MyDrivers