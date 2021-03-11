Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение



Создатель и главный редактор технического ресурса WinFuture, Роланд Квандт, обнаружил список кодовых имен серии графических процессоров AMD Nashira. Впервые эта серия была замечена в начале года — загадочный Nashira Point A0 появился в документации организации USB Implementers Forum, где указывалось на то, что неизвестное устройство может предложить поддержку USB Type-C.

реклама

Позже в базе данных бенчмарка Ashes of the Singularity появилась видеокарта на основе другого графического процессора новой серии — Nashira Summit. Теперь удалось обнаружить, что список чипов Nashira гораздо больше и это продукты потребительского класса.

Графический процессор Nashira Point будет доступен в трех вариантах: XTX, XT и XL, и все они позиционируются как игровые потребительские видеокарты. Также упоминаются варианты GLXTA и GLXL, которые, вероятно, являются представителями семейства Radeon Pro. Еще один вариант под названием Nashira Creek XM может быть мобильным продуктом.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

Графические процессоры Nashira могут быть как представителями чиплетной архитектуры RDNA3, так и обновленной версией RDNA2, которая станет основой для обновленной серии чипов Navi 21. На данный момент никаких данных на этот счет нет.

Источник: Twitter @rquandt, VideoCardz