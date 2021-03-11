Обнаружена информация о новой линейке графических процессоров Nashira от AMD
Создатель и главный редактор технического ресурса WinFuture, Роланд Квандт, обнаружил список кодовых имен серии графических процессоров AMD Nashira. Впервые эта серия была замечена в начале года — загадочный Nashira Point A0 появился в документации организации USB Implementers Forum, где указывалось на то, что неизвестное устройство может предложить поддержку USB Type-C.
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Позже в базе данных бенчмарка Ashes of the Singularity появилась видеокарта на основе другого графического процессора новой серии — Nashira Summit. Теперь удалось обнаружить, что список чипов Nashira гораздо больше и это продукты потребительского класса.
Графический процессор Nashira Point будет доступен в трех вариантах: XTX, XT и XL, и все они позиционируются как игровые потребительские видеокарты. Также упоминаются варианты GLXTA и GLXL, которые, вероятно, являются представителями семейства Radeon Pro. Еще один вариант под названием Nashira Creek XM может быть мобильным продуктом.
Графические процессоры Nashira могут быть как представителями чиплетной архитектуры RDNA3, так и обновленной версией RDNA2, которая станет основой для обновленной серии чипов Navi 21. На данный момент никаких данных на этот счет нет.
Источник: Twitter @rquandt, VideoCardz
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