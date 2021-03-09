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Snapdragon 895 под кодовым именем Waipio соседствует с модулем камеры Leica в инженерных сборках

Король новой линейки мобильных SoC от Qualcomm получил королевское имя.
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Высокопроизводительный чип Snapdragon 888 является лишь временным лидером. Qualcomm уже готовит преемника — Snapdragon 895. По предыдущим слухам, новый чип должен дебютировать до конца этого года, а первым смартфоном на его базе может стать Xiaomi Mi 12. Предполагается, что Snapdragon 895 сохранит 5-нм техпроцесс Samsung.

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Ресурс WinFuture поделился новой информацией о ходе подготовки флагманской SoC. На текущем этапе Qualcomm тестирует ранние образцы Snapdragon 895, который фигурирует в документах под номером SM8450. Кодовое обозначение и инженерное название нового чипа продолжают принятую инженерами Qualcomm схему именования. Внутренний номер Snapdragon 888 — SM8350, а его название «Лахайна» выбрано в честь бывшей столицы Гавайских островов.

Официальное маркетинговое название Snapdragon SM8450 остается неизвестным. Однако в документах упоминается кодовое название «Вайпио» Waipio. Кодовое название Snapdragon 895, как и многих других чипов Qualcomm, выбрано в честь гавайских регионов. На этот раз это Долина Вайпио или Долина королей, последнее вполне соответствует позиционированию Snapdragon 895.

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В документации также обнаружено упоминание нового модуля камеры с кодовым названием Leica1. Это может означать, что Qualcomm привлекла к разработке известного немецкого производителя фотокамер и оптики премиум класса, который ранее долгое время работал с Huawei.

Источник: WinFuture

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