Argo Blockchain купила под майнинг 130 га земли в Техасе с доступом к 800 МВт энергии
Базирующаяся в Великобритании крупная международная компания Argo Blockchain специализируется на майнинге широкого спектра криптовалют. В прошлом месяце общее количество монет на биткоин счетах компании достигло 599.
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В понедельник Argo Blockchain заявила о приобретении компании DPN LLC из Нью-Йорка. Эта сделка открывает доступ к 130 гектарам земли на западе Техаса, где к концу 1-го квартала 2022 года планируется закончить строительство и ввести в эксплуатацию новое майнинговое предприятие мощностью 200 МВт.
Компанию не смутил февральский энергетический коллапс в Техасе, который серьезно затронул западный регион. Argo Blockchain понимает риски, но доступ к дешевой электроэнергии и подходящая нормативно-правовая среда — главное для майнинговых предприятий, которых в Техасе становится все больше.
Стоимость электроэнергии для объекта Argo Blockchain будет очень низкой, большая ее часть вырабатывается возобновляемыми источниками. Возможности энергосистемы позволят компании увеличить энергопотребление парка добывающих машин до 800 МВт.
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Источник: Argo Blockchain, London Stock Exchange, Forbes.
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