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Компания Apple прекратила производство моноблока iMac Pro образца 2017 года и удалила из Apple Store возможность выбора пользовательских конфигураций. Единственная модель, которую все еще можно купить, — это базовая конфигурация за $4999 или 531990 рублей на официальном российском сайте компании.

Высокопроизводительный моноблок iMac Pro 2017 основан на процессорах Intel Xeon W Skylake и графике Radeon Vega 56. Считается, что iMac Pro не был достаточно популярен, являясь нишевым продуктом. Для решения профессиональных задач клиенты предпочитали компьютеры Mac Pro или стандартные модели iMac, сообщает ресурс 9to5mac.

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Ожидается, что в ближайшее время Apple представит совершенно новую линейку iMac с ARM-процессорами M1 собственной разработки. Производительность и эффективность чипа M1 избавляет Apple от необходимости раздвоения линейки продуктов iMac на стандартные модели и Pro.

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Также наблюдается ограничение поставок 21,5-дюймовых iMac, что говорит о приближении новых моделей. По слухам, Apple выпустит радикально переработанный iMac с тонкими рамками и квадратным дизайном, однако точная дата запуска пока неизвестна.