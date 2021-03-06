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Безумный спрос на видеокарты со стороны майнеров лишает обычных пользователей возможности приобрести новинки. Компания NVIDIA попыталась разрешить ситуацию, подготовив специализированную линейку для майнинга CMP, которая в большинстве своем основана на графических процессорах предыдущего поколения с микроархитектурой Turing. Похоже, что AMD также хочет воскресить графические чипы предыдущего поколения для майнинговых видеокарт.

Ранее стало известно о подготовке графического чипа Navi10 (Radeon RX 5700/XT) с отключенными блоками вывода изображения. Ресурс Phoronix сообщил о появлении информации о Navi12. Этот графический процессор был разработан для профессионального решения Radeon Pro 5600M, используемого в составе Apple Mac. Это единственный графический процессор Navi первого поколения с памятью HBM2, отмечает VideoCardz. В Navi12 использовалось 2 HBM2 стека по 4 ГБ. Общая пропускная способность такого решения составляет 394 ГБ/с, что меньше, чем у GDDR6 с шиной 256 бит и чипами 14 Гб/с, поэтому о высокой производительности пока можно не мечтать.