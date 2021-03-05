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По энергопотреблению биткоин сравнялся с Нидерландами и это требует экологического регулирования

Биткоин может действительно лопнуть и причина этого — неконтролируемый рост энергопотребления майнинга.
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«Биткоин скоро лопнет», — высказывание, которое уже никто не воспринимает всерьез. Однако главную криптовалюту действительно может ожидать скорый конец или серьезные изменения. Причиной этого является огромное энергопотребление добывающих мощностей.

Автор оригинального фото Executium, Unsplash

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Данные центра альтернативных финансов Кембриджского университета действительно поражают — от 111 до 130 ТВт·ч энергии тратится на майнинг биткоинов. Нидерланды или Аргентина потребляют приблизительно столько же энергии, а все центры обработки данных в мире — 199 ТВт·ч. Результаты опроса владельцев крупных майнинговых предприятий показали, что более половины энергии получено из ископаемого топлива. Биткоин становится проблемой для экологии.

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Стоимость биткоина не перестает расти, количество добывающих устройств увеличивается, растет энергопотребление. Постоянно возрастающая сложность сети требует более производительных и мощных устройств. Это замкнутый круг, рост энергопотребления в котором невозможно остановить. Впустую тратятся огромные вычислительные мощности — около 160 квинтиллионов каждую секунду.

По мнению специалистов, требования к вычислительной мощности делают биткоин немасштабируемым, у него нет будущего. Кроме финансового, криптовалюта потребует жесткого экологического регулирования. Если энергопотребление устройств в сети продолжит расти, то биткоин может попасть под запрет.

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Источник: Elchapuzasinformatico, BBC News, Hackaday

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