По энергопотреблению биткоин сравнялся с Нидерландами и это требует экологического регулирования
«Биткоин скоро лопнет», — высказывание, которое уже никто не воспринимает всерьез. Однако главную криптовалюту действительно может ожидать скорый конец или серьезные изменения. Причиной этого является огромное энергопотребление добывающих мощностей.
реклама
Данные центра альтернативных финансов Кембриджского университета действительно поражают — от 111 до 130 ТВт·ч энергии тратится на майнинг биткоинов. Нидерланды или Аргентина потребляют приблизительно столько же энергии, а все центры обработки данных в мире — 199 ТВт·ч. Результаты опроса владельцев крупных майнинговых предприятий показали, что более половины энергии получено из ископаемого топлива. Биткоин становится проблемой для экологии.
Стоимость биткоина не перестает расти, количество добывающих устройств увеличивается, растет энергопотребление. Постоянно возрастающая сложность сети требует более производительных и мощных устройств. Это замкнутый круг, рост энергопотребления в котором невозможно остановить. Впустую тратятся огромные вычислительные мощности — около 160 квинтиллионов каждую секунду.
По мнению специалистов, требования к вычислительной мощности делают биткоин немасштабируемым, у него нет будущего. Кроме финансового, криптовалюта потребует жесткого экологического регулирования. Если энергопотребление устройств в сети продолжит расти, то биткоин может попасть под запрет.
реклама
Источник: Elchapuzasinformatico, BBC News, Hackaday
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила