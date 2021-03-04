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Компания GALAX недавно представила продвинутый вариант GeForce RTX 3090 под брендом Hall of Fame (HoF). Видеокарта построена на нестандартной печатной плате, использует улучшенную компонентную базу и подготовлена для установления рекордов.

Чтобы не ограничивать видеокарту в энергопотреблении, компания GALAX выпустила специальную версию BIOS с увеличенным до 1000 Вт лимитом энергопотребления. Насколько это повлияет на производительность при стандартном сценарии эксплуатации выяснил один из китайских специалистов.

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В MSI Kombustor со стандартным BIOS видеокарта работает на частоте до 1845 МГц при среднем энергопотреблении 420 Вт, с 1000 Вт BIOS пиковая частота достигает 2010 МГц при энергопотреблении 630 Вт. Нагрев достигает 96°C — на 30°C больше, чем «в стоке».

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Прирост в синтетических бенчмарках не выглядит впечатляющим, что касается игр, то наибольшая разница видна в максимальном FPS, прирост около 26…36%. Но по среднему FPS разница уже незначительна — до 5%. При этом показатели минимального FPS, редкие и очень редкие события ухудшаются. Автор подчеркивает нестабильность на 1000 Вт BIOS, перегрев — одна из причин. Устанавливать такой BIOS на видеокарты с воздушным охлаждением все-таки не стоит.