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Компании AZZA, известная созданием уникальных компьютерных корпусов, снова удивила новой моделью Overdrive. Это открытый корпус с уникальным дизайном, вдохновленным V-образными двигателями. Сложная задумка не помешала инженерам реализовать широкие возможности расширяемости — корпус поддерживает установку материнских плат форм фактора E-ATX и предназначается для построения сложных систем жидкостного охлаждения (СЖО).

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Воображаемые блоки цилиндров в нижней части могут вместить радиаторы СЖО длиной до 360 мм, а в верхней — видеокарты длиной до 400 мм. Элементы конструкции подвижны, стенки легко открываются и закрываются, облегчая доступ к компонентам. Все внешние элементы выполнены из анодированного алюминия, каркас стальной, а верхние панели оснащены закаленным тонированным стеклом, что позволяет любоваться видеокартами. В центральной верхней части корпуса можно расположить резервуар.

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Корпус обладает нескромными размерами 570×590×440 мм и весом 15 кг. В комплекте есть райзер, совместимый с PCIe 3.0 и контроллер вентиляторов с хабом-разветвителем. Начало продаж запланировано на апрель, стоимость не уточняется.