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Компания Intel обеспечит поддержку PCIe 4-го поколения с приходом семейства процессоров Rocket Lake-S. Новый интерфейс будет доступен не только для материнских плат 500-серии, но и для множества моделей на базе чипсета Z490. Поддержка зависит от конкретного производителя и конкретной модели, что касается MSI, то все Z490 платы компании обеспечат работу нового интерфейса при установке процессора 11-го поколения, сообщается в официальном заявлении.

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Для совместимости с PCIe 4.0 необходимо наличие ряда компонентов, в том числе, тактового генератора, переключателя, редрайвера. MSI оснастила нужными компонентами все платы, даже бюджетный вариант Z490-A PRO. Также подчеркивается и ряд фирменных особенностей: оптимальное разведение дорожек и усиленный коннектор.

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Владельцам материнских плат от MSI для поддержки PCIe 4.0 необходимо обновить BIOS, который уже доступен на официальном сайте.