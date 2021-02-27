Производительность Apple M1 в майнинге Ethereum удалось измерить одному из владельцев MacBook Air
Рынок криптовалют находится на рекордном подъеме. Несмотря на серьезный откат, произошедший за несколько последних недель, курсы криптовалют держатся на высоком уровне и все еще позволяют быстро окупать оборудование для майнинга и выходить на неплохой доход. Пользователи испытывают в майнинге любые устройства и видеокарты, которые удастся найти, и владельцы новых MacBook Air не исключение.
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Ифань Гу — один из счастливых обладателей MacBook Air на новейшем чипе M1, вероятно, увидев, на что способны ноутбуки с видеокартами NVIDIA, решил проверить способности встроенного 8-ядерного GPU в новом SoC от Apple. В ряде тестов графическая производительность M1 оказывается на уровне GeForce GTX 1050 Ti, однако подсистема памяти устройства недостаточно быстра для майнинга — используется LPDDR4X-4266.
Просто запустить майнинг на MacBook Air не получится, владельцу пришлось доработать код ethminer и прибегнуть к некоторым уловкам, но результаты своего труда Ифань Гу опубликовал в своем блоге и на GitHub. Производительность не впечатлила — 2 мегахеша в секунду, что позволит заработать несколько десятков центов в день.
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