Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сборка системы жидкостного охлаждения может превратиться в настоящий кошмар, если после заполнения контура обнаружится одна или несколько утечек. Чтобы обезопасить себя от этих неприятностей, отдельные компоненты и участки контура можно заранее проверить на герметичность и поможет в этом новое устройство от Thermaltake.

реклама

Тестер утечек Pacific был анонсирован на виртуальной выставке Thermaltake Expo 2021 и сейчас новинка постепенно становится доступной для покупки. Pacific Leak Tester можно соединяется с фитингом G1/4, принцип проверки герметичности предельно прост и знаком любому специалисту, который сталкивался с проверкой различных гидравлических сетей.

Фактически Pacific это насос, с помощью которого создается избыточное давление в системе — рекомендованный диапазон от 0,5 до 1 бар. Давление контролируется в течение определенного времени, если система герметична, то оно останется неизменным или изменится незначительно под действием ряда внешних факторов, например температуры.

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Стоимость тестера составляет $29,99, в комплекте присутствует шланг и переходник.



