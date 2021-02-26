Thermaltake начинает продажи тестера утечек Pacific для жидкостных систем охлаждения
Сборка системы жидкостного охлаждения может превратиться в настоящий кошмар, если после заполнения контура обнаружится одна или несколько утечек. Чтобы обезопасить себя от этих неприятностей, отдельные компоненты и участки контура можно заранее проверить на герметичность и поможет в этом новое устройство от Thermaltake.
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Тестер утечек Pacific был анонсирован на виртуальной выставке Thermaltake Expo 2021 и сейчас новинка постепенно становится доступной для покупки. Pacific Leak Tester можно соединяется с фитингом G1/4, принцип проверки герметичности предельно прост и знаком любому специалисту, который сталкивался с проверкой различных гидравлических сетей.
Фактически Pacific это насос, с помощью которого создается избыточное давление в системе — рекомендованный диапазон от 0,5 до 1 бар. Давление контролируется в течение определенного времени, если система герметична, то оно останется неизменным или изменится незначительно под действием ряда внешних факторов, например температуры.
Стоимость тестера составляет $29,99, в комплекте присутствует шланг и переходник.
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