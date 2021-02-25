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Завод Tesla в Калифорнии остановил производство седана Model 3, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на работников предприятия. Официально информация пока не подтверждена, вся автомобильная промышленность в настоящее время сталкивается с глобальной нехваткой чипов — по мнению журналистов это и является причиной остановки. Сообщается, что производственная линия не будет работать две недели: с 22 февраля по 7 марта.

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Известно, что из-за отключения энергоснабжения в Техасе была остановлена фабрика Samsung, которая, как сообщали аналитики TrendForce, производит чипы для Tesla и Renesas. На данный момент неизвестно, когда производство возобновится. По первоначальным оценкам, запуск производственных линий должен начаться через 7-10 дней с момента отключения т. е. со дня на день, однако никаких сообщений о ситуации на фабрике пока не поступает.

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Model 3 является самым доступным электромобилем Tesla с начальной стоимостью $36990 за вариант Standard Range Plus.