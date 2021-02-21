Nubia представит 4 марта новый игровой смартфон Red Magic 6
Компания Nubia не отстает от конкурентов и планирует представить новый игровой смартфон Red Magic 6 на базе высокопроизводительной 5-нм платформы Snapdragon 888 5G. Исполнительный директор Nubia Ни Фей на страницах социальной сети Weibo раскрыл некоторые технические особенности новинки, которая будет представлена в Китае 4 марта.
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Один из анонсов акцентирует внимание на 4 ключевых особенностях: быстрая зарядка, активная система охлаждения, высокая частота обновления экрана и регистрации событий сенсора. Накануне были раскрыты дополнительные подробности, связанные с аккумулятором и быстрой зарядкой.
Смартфон получит двухсекционный аккумулятор общей емкостью 4500 мАч, зарядить который можно от 0 до 50% за 5 минут с помощью быстрой 120 Вт зарядки. В своем сообщении руководитель Nubia обратил внимание не только на производительность, но и на безопасность.
Быстро-заряжаемый графит, электролит с высокой кинетикой реакции, усиленный сепаратор, низкое внутреннее сопротивление — все это не только гарантирует высокие динамические показатели и стабильность, но и отвечает требованиям безопасности.
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