Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Nubia не отстает от конкурентов и планирует представить новый игровой смартфон Red Magic 6 на базе высокопроизводительной 5-нм платформы Snapdragon 888 5G. Исполнительный директор Nubia Ни Фей на страницах социальной сети Weibo раскрыл некоторые технические особенности новинки, которая будет представлена в Китае 4 марта.

реклама

Один из анонсов акцентирует внимание на 4 ключевых особенностях: быстрая зарядка, активная система охлаждения, высокая частота обновления экрана и регистрации событий сенсора. Накануне были раскрыты дополнительные подробности, связанные с аккумулятором и быстрой зарядкой.

Смартфон получит двухсекционный аккумулятор общей емкостью 4500 мАч, зарядить который можно от 0 до 50% за 5 минут с помощью быстрой 120 Вт зарядки. В своем сообщении руководитель Nubia обратил внимание не только на производительность, но и на безопасность.

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Быстро-заряжаемый графит, электролит с высокой кинетикой реакции, усиленный сепаратор, низкое внутреннее сопротивление — все это не только гарантирует высокие динамические показатели и стабильность, но и отвечает требованиям безопасности.