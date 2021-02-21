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Аномальные погодные условия установились на юге США. Ледяной шторм привел к энергетическому коллапсу в Техасе, что потребовало приостановки производства на фабриках Samsung, NXP и Infineon Semiconductors, расположенных в Остине.

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Оценка влияния простоя фабрик Samsung была сделана специалистами TrendForce. Сообщается, что на обесточенных фабриках велось производство компонентов по технологическим нормам от 11 до 65-нм. На базе 11 и 14-нм техпроцесса производятся модули связи Qualcomm 5G. Кроме этого, ранее сообщалось, что 14-нм техпроцесс занят под чипы для наборов микросхем материнских плат компании Intel. Также Samsung все еще производит SSD контроллеры для сторонних заказчиков на базе 14…40-нм.

Остановка производства была запланированной, удалось избежать серьезных потерь и ожидалось, что инцидент будет иметь незначительный эффект. Однако основные поставщики твердотельных накопителей уже учли риски ограничения поставок контроллеров при формировании цен. Поэтому в ближайшее время не исключен рост стоимости накопителей.