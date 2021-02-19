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В играх Core i9-11900K приписывают преимущество до 5% над аналогами от AMD

Но не во всех. Слухи исходят от производителей, знакомых с маркетинговыми материалами и тестами финальных образцов.
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Технический ресурс Prohardver раскрыл некоторые подробности об уровне производительности настольных процессоров семейства Rocket Lake-S. В сети уже были опубликованы результаты тестирования инженерного и квалификационного образца 8-ядерного флагмана 11-го поколения, который не произвел впечатления в сравнении с аналогичными моделями конкурента.

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По утверждению Prohadver, информация была получена от OEM производителей, которые уже знакомы с маркетинговыми материалами и результатами производительности финальных версий процессоров, предназначенных для продажи. Главный конкурент нового Core i9-11900K — AMD Ryzen 7 5800X. В бенчмарках и программах Intel выигрывает по однопоточной производительности, по многопоточной — выступает на равных, но при фиксированном режиме PL2, когда процессор постоянно работает на максимальных частотах при высоком энергопотреблении.

В играх преимущество Core i9-11900K над Ryzen 7 5800X может достигать 5%. Отмечается, что это данные из материалов компании. Сторонние исследования подтверждают их, но в ряде достаточно старых многопользовательских проектов Ryzen вырывается вперед на 30% за счет большого кеша L3. Таким образом, между Core i9-11900K и Ryzen 7 5800X должен установиться паритет и выбор той или иной платформы будет зависеть от ее стоимости.

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