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Потенциальная прибыль от инвестиций Tesla в BTC превысила операционную прибыль за 4 квартал 20 года

С момента покупки курс криптовалюты существенно вырос.
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Илон Маск выбрал биткоин в качестве резервного актива для компании Tesla и инвестировал в криптовалюту $1,5 млрд в целях диверсификации и получения прибыли. Как говорится в официальном документе, опубликованном на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США, покупка была совершена в январе 2021 года, но дата не уточняется, что не позволяет точно определить, какое количество биткоинов было приобретено компанией.

Автор оригинального фото Austin Ramsey, Unsplash

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В январе Илон Маск активно форсировал внимание к криптовалютам в своем Twitter, провоцируя рост курса, но и без этого множество положительных факторов способствовало стремительному росту главной мировой криптовалюты. На волне новостей об интеграции цифровых активов в системы крупнейших финансовых организации курс биткоина по отношению к доллару США достиг $52000.

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По оценкам ресурса Electrek, Tesla инвестировала в биткоин, когда его средняя цена составляла около $35000. На текущий момент стоимость биткоинов, находящихся в распоряжении Tesla, должна была превысить $2,2 млрд. Даже после вычета комиссий, нереализованная прибыль от инвестиций в биткоин может превышать $600 млн. Стоит отметить, что в финансовом отчете Tesla за 4 квартал 2020 года операционная прибыль компании составила $575 млн.

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mo3ulla
14:15
учитывая что основня прибыль теслы это продажа экологических квот и деривативов.. а не продажа машин .. то да .. не удивительно
Потенциальная прибыль от инвестиций Tesla в BTC превысила операционную прибыль за 4 квартал 20 года
Альберт Хромов
14:14
Нужны ASIC-и. Чипов побольше на 45-32нм сотнями в одно устройство, не менее 10квт потребления энергии и на Крайний Север их для отопления.
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
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