Первые фото Sapphire RX 6900 XT TOXIC с жидкостной системой охлаждения и 360-мм радиатором
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Интерес сообщества к видеокартам снизился, но как можно пройти мимо новой видеокарты от Sapphire, возрождающей некогда лучшую серию именитого производителя — TOXIC. Аббревиатура TA на ранних тизерах натолкнула сообщество на мысль о появлении моделей TOXIC и ATOMIC, в результате получилось нечто среднее.
Ресурсу VideoCardz удалось получить фотографии новой модели до официального анонса. Как и предполагалось, видеокарта получила необслуживаемую систему жидкостного охлаждения с радиатором 360-мм. Также на фотографиях видна воздушная система охлаждения с оребренным радиатором, тепловыми трубками и вентилятором. Она напоминает GeForce RTX 3090 KINGPIN HYBRID от EVGA, но даже для такого монстра NVIDIA с GDDR6X памятью воздушное охлаждение конструктивно выглядело проще.
Сложно предсказать частотные характеристики, но возможности системы охлаждения впечатляют, а значит нас может ожидать Radeon RX 6900 XT с самыми высокими частотами на рынке.
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