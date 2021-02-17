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Интерес сообщества к видеокартам снизился, но как можно пройти мимо новой видеокарты от Sapphire, возрождающей некогда лучшую серию именитого производителя — TOXIC. Аббревиатура TA на ранних тизерах натолкнула сообщество на мысль о появлении моделей TOXIC и ATOMIC, в результате получилось нечто среднее.

Ресурсу VideoCardz удалось получить фотографии новой модели до официального анонса. Как и предполагалось, видеокарта получила необслуживаемую систему жидкостного охлаждения с радиатором 360-мм. Также на фотографиях видна воздушная система охлаждения с оребренным радиатором, тепловыми трубками и вентилятором. Она напоминает GeForce RTX 3090 KINGPIN HYBRID от EVGA, но даже для такого монстра NVIDIA с GDDR6X памятью воздушное охлаждение конструктивно выглядело проще.

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Сложно предсказать частотные характеристики, но возможности системы охлаждения впечатляют, а значит нас может ожидать Radeon RX 6900 XT с самыми высокими частотами на рынке.