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Alder Lake-S — долгожданное семейство процессоров Intel, которое наконец-то будет основано на 10-нм техпроцессе и построено на базе совершенно новой гетерогенной архитектуры. Это поколение процессоров Intel Core станет 12 и получит новый процессорный разъем LGA1700.

Alder Lake-S должен получить поддержку PCIe и DDR 5-го поколения. Если внедрение PCIe 5.0 в потребительские устройства может задержаться, то производство и выпуск первых DDR5 модулей обещают наладить в этом году.

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Поддержку DDR5 подтверждает появление в базе данных бенчмарка Userbenchmark результатов системы Dell на базе 16 ядерной и 24-поточной модели Alder Lake-S. Зафиксированное значение базовой частоты процессора составило 800 МГц, результаты очень плохие, вероятно, модель не была адекватно воспринята бенчмарком.

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Но интерес вызывают не результаты, а конфигурация тестовой системы, которая включала два модуля оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц и объемом 4 ГБ каждый. Это говорит об активном тестировании новых процессоров с DDR5, а значит есть шанс, что новые материнские платы обеспечат поддержку новой памяти на момент выхода первых моделей Alder Lake-S и не придется ждать еще одного поколения чипсетов.