Курс биткоина превысил $50000 на фоне оптимистичных новостей
Курс биткоина по отношению к доллару США все-таки смог достичь сегодня отметки $50000 и даже превысить ее. Пользователи уже окрестили это событие, как новую историческую веху для криптовалюты. В последние несколько недель множество событий и новостей подталкивали биткоин к новому рекорду. Илон Маск активно форсировал внимание к криптовалюте в своем Twitter, а после инвестировал в биткоин $1,5 млрд через компанию Tesla, также сообщив о планах принимать биткоин в качестве оплаты.
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Международная платёжная система MasterCard заявила о начале работы со стейблкоинами, банк BNY Mellon сообщил о создании уникальной платформы для управления цифровыми активами, финансовый холдинг JPMorgan заявил, что не отрицает возможности начала работы с цифровыми активами, как только этого потребует рынок, мэр Майами планирует выплачивать заработную плату и принимать налоги в биткоинах, PayPal продолжает развивать поддержку криптовалют — концентрация внимания вокруг цифровых активов, в частности биткоина, как никогда высока. С каждым днем усиливается вероятность того, что криптовалюты получат мировое признание и станут полноценным платежным средством.
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